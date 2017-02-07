Рекламных щитов в Уфе не будет — мэрия

Как подчеркнули на оперативном совещании в мэрии, обилие рекламы, устаревшие конструкции, некачественные материалы, размещение вывесок без учета архитектурных, исторических, стилистических особенностей зданий отрицательно сказывается на облике города.

Поэтому рекламных щитов в Уфе не будет, заявили в городской администрации. Необходимо переходить на «новые, современные виды рекламы», включая электронный формат.

С городских улиц уже исчезли рекламные перетяжки, загромождавшие пространство над проезжей частью, и конструкции на разделительных полосах. Кроме того, город полностью избавился от рекламных пешеходных ограждений, незаконно установленные конструкции демонтированы.

Как сообщало агентство «Башинформ», на трассе Уфа — Аэропорт останутся только современные рекламные конструкции, совмещенные с остановочными павильонами, видеоэкраны и крупноформатные конструкции возле торговых центров. Все щиты размером 3 на 6 метров исключены из схемы размещения рекламных конструкций и будут демонтированы в течение 2017 года.

В последующие годы допускаться к размещению на территории города будут в основном видеоэкраны и рекламные конструкции, совмещенные с объектами благоустройства.