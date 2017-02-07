Муниципалитеты «поделятся» с Симферополем мусоровозами

«Мы написали заявку на приобретение 25 единиц техники в МинЖКХ. МинЖКХ откликнулось: в муниципальных образованиях Крыма находится 17 единиц техники, которые практически не используется по назначению», — пояснил Демин.

Заместитель министра ЖКХ Крыма Андрей Тоболов подтвердил: машины, о которых идет речь, практически не используются.

«В связи с переносом полигона в Тургенево возникла сложная ситуация. И техника “ЭкоГрада” не справилась с проблемой. Мы получили от города заявку на технику. Муниципалы в 14−15 году получали технику по заявкам, это порядка 165 единиц. Из них, по нашим данным, 17 единиц техники практически не используется», — рассказал Андрей Тоболов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), из 38 мусоровозов МУП «ЭкоГрад» 15 нуждаются в ремонте, на который необходимо почти 5 млн рублей.