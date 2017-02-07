В Беларуси не разрешили открывать аптеки-дискаунтеры

Как отметил в своем письме заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, по законодательству аптеки в Беларуси классифицируются по категориям, которых всего пять. Эти категории присваиваются аптекам в зависимости занимающих площадей, реализуемых лекарственных средств, а также работ и услуг, составляющих лицензируемые виды деятельности.

Разъяснения даны Минздравом в связи с обращениями заинтересованных бизнесменов, которые хотят открыть в Минске аптеку-дискаунтер.

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«Иная классификация, а также иные названия аптек, которые могу ввести в заблуждение по поводу ценовой политики (“Аптека низких цен”, “Аптека оптовых цен” и др.) недопустимы», — отметил Вячеслав Шило.

По мнению заместителя министра, реализация отдельных лекарственных средств с минимальной наценкой не дает право называться дискаунтером.

«Кроме того, такая информация является недостоверной, и в соответствии со статьей 26 Закона РБ “О рекламе” — недостоверной рекламой», — ответил в своем письме Вячеслав Шило.