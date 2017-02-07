В 2017 году взнос за капремонт не повысится

Сегодня директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Александр Рудюк подвёл итоги реализации программы. Так темпы капремонта в 2016 году выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В фонде подсчитали, что сейчас те или иные работы проводятся в каждом пятом многоквартирном доме, во всех районах и во всех округах. Отремонтировано 1 079 жилых строений, ещё 497 домов находятся на разной стадии готовности. По количеству завершённых объектов регион занимает 9 место среди 85 субъектов Российской Федерации, где работает региональный оператор.

Отметил Александр Рудюк и тот факт, что уровень доверия населения растёт год от года. Как показатель — уровень собираемости платежей. По итогам 2016 года он составил 85, 6 процента. Сейчас обязательный взнос за капремонт равен 6,7 рубля с квадратного метра. И он остаётся неизменным с момента старта программы в 2014 году. Пока увеличивать платёж в Омской области не собираются и это железобетонно.

— Увеличение взноса на капремонт на следующий год депутаты должны утвердить до 1 сентября текущего года. То есть в этом году его уже не будет, — подчеркнул Александр Рудюк.