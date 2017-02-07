Ростов вошел в топ-5 городов России по уровню использования технологий 3G и 4G

Как сообщает сайт министерства информационных технологий и связи Дона, южная столица по-прежнему находится в пятерке лучших городов России по уровню проникновения и качеству работы сетей 3G и 4G.

Основной технологией предоставления услуг мобильной передачи данных на сегодня остается 3G — более 53 процентов. У LTE показатель проникновения составляет около 30-ти процентов. Согласно исследованиям, начиная с 2017 года основной трафик постепенно будет перетекать в сети 4G, а по итогам года именно эта технология станет основной.