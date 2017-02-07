Ростов вошел в топ-5 городов России по уровню использования технологий 3G и 4G
В конце января
В конце января
Как сообщает сайт министерства информационных технологий и связи Дона, южная столица
Основной технологией предоставления услуг мобильной передачи данных на сегодня остается 3G — более 53 процентов. У LTE показатель проникновения составляет около 30-ти процентов. Согласно исследованиям, начиная с 2017 года основной трафик постепенно будет перетекать в сети 4G, а по итогам года именно эта технология станет основной.