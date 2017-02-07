Поступления от Краснодара в консолидированный бюджет края составили 80,1 млрд рублей
Краснодар, 7 февраля, KrasnodarMedia. По итогам 2016 года Краснодар перечислил в консолидированный бюджет Краснодарского края более 80 млрд рублей.
Краснодар, 7 февраля, KrasnodarMedia. По итогам 2016 года Краснодар перечислил в консолидированный бюджет Краснодарского края более 80 млрд рублей.
О финансовых итогах прошлого года и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края в 2017-м говорили на краевом планерном селекторном совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В его работе по видеосвязи принял участие глава Краснодара Евгений Первышов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
— Сегодня на повестке дня — один из самых главных вопросов. Экономика — ключевой показатель самочувствия региона, залог его стабильного развития, — сказал Вениамин Кондратьев.
В ходе совещания подвели итоги исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году. При этом губернатор Кубани заслушал глав городов, не выполнивших плановые бюджетные показатели, и поставил задачи по наполнению краевой казны в 2017 году.
Как прозвучало, в прошлом году в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило более 230 млрд рублей собственных доходов, рост к уровню 2015 года — 114,1%. Объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2016 года увеличился примерно на 1%. При этом 26 муниципальных образований края обеспечили рост доходов выше планового показателя на 2016 год — 110%.
Поступления от Краснодара в консолидированный бюджет Краснодарского края по итогам 2016 года составили 80,1 млрд рублей (99,4% от годового бюджетного назначения). При этом темп роста к 2015 году — 115,1%. В общей сложности по итогам 2016 года город перечислил в краевую казну на 10,5 млрд рублей больше, чем в 2015-м.
Евгений Первышов подчеркнул, что в последние годы в Краснодаре принимался дефицитный бюджет, при этом по мере его исполнения дефицит не был обеспечен поступлениями в муниципальную казну. При этом был выполнен значительный объем работ, не подкрепленных лимитами, в результате это привело к образованию с 2013 года серьезной кредиторской задолженности. В 2017-м году ситуация должна улучшиться.
— На этот год мы приняли реальный бюджет с минимальным дефицитом, чтобы не копить долги, а планировать расходы в соответствии с доходами. Составлена дорожная карта по сокращению кредиторской задолженности. Совместно с министерством финансов Краснодарского края занимаемся поиском источников дополнительных доходов и других мер для улучшения ситуации с городскими финансами, — сказал Евгений Первышов.
На совещании по итогам краевого селектора глава Краснодара также отметил, что бюджет 2017 года будет сложным, и поставил задачу перед городскими службами и ведомствами — максимально сосредоточить усилия по мобилизации доходов в бюджет, обеспечению стабильного поступления налоговых и неналоговых платежей в текущем году.
Директор городского департамента финансов Николай Лебедев отметил, что в этом году в Краснодаре будет проводиться тщательный мониторинг того, как осуществляется взаимодействие налоговой службы и департамента муниципальной собственности и городских земель со службой судебных приставов по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней.
Напомним, по поручению Евгений Первышова на 2017 год разработан комплекс мер по сокращению расходов местного бюджета на содержание аппарата городской администрации, в том числе — затрат на аренду помещений. Глава Краснодара подписал постановление, утверждающее новые правила определения затрат на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации столицы Кубани и подведомственных муниципальных казенных учреждений.