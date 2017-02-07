Поступления от Краснодара в консолидированный бюджет края составили 80,1 млрд рублей

О финансовых итогах прошлого года и исполнении консолидированного бюджета Краснодарского края в 2017-м говорили на краевом планерном селекторном совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В его работе по видеосвязи принял участие глава Краснодара Евгений Первышов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

— Сегодня на повестке дня — один из самых главных вопросов. Экономика — ключевой показатель самочувствия региона, залог его стабильного развития, — сказал Вениамин Кондратьев.

В ходе совещания подвели итоги исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году. При этом губернатор Кубани заслушал глав городов, не выполнивших плановые бюджетные показатели, и поставил задачи по наполнению краевой казны в 2017 году.

Как прозвучало, в прошлом году в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило более 230 млрд рублей собственных доходов, рост к уровню 2015 года — 114,1%. Объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2016 года увеличился примерно на 1%. При этом 26 муниципальных образований края обеспечили рост доходов выше планового показателя на 2016 год — 110%.

Поступления от Краснодара в консолидированный бюджет Краснодарского края по итогам 2016 года составили 80,1 млрд рублей (99,4% от годового бюджетного назначения). При этом темп роста к 2015 году — 115,1%. В общей сложности по итогам 2016 года город перечислил в краевую казну на 10,5 млрд рублей больше, чем в 2015-м.