Стратегия протекционизма — несостоятельна и ведет к нисходящей спирали в мировой экономике

Источник: AP 2016

В более широком смысле представление о том, что заключенные в прошлом соглашения нанесли ущерб американскому среднему классу и что Транстихоокеанское партнерство (ТПП) причинит еще больший ущерб, сегодня поддерживается многими представителями обеих главных политических партий Соединенных Штатов…. На самом деле воздействие торговли и глобализации на доходы является спорным вопросом, и оно может быть существенным. Однако абсурдной является идея о том, что торговые соглашения Соединенных Штатов предыдущего поколения привели к значительному обеднению страны… Растущий импорт привел к перемещению рабочих мест. Компании получили возможность ужесточать условия договоров с рабочими, особенно в тех секторах, где нет профсоюзов, и для этого использовалась угроза того, что их рабочие места могут быть переведены в другое место. Формирование глобальных цепочек поставок изменило структуру производства в Соединенных Штатах. По моему мнению, это влияние значительно меньше, чем воздействие технологического прогресса… При этом я признаю: глобальные тренды и новые исследования показывают, что воздействие торговли на величину доходов сегодня значительно более заметно, чем десять лет назад.

Однако оценка воздействия торговли на доходы сильно отличается от оценки торговых соглашений. Нельзя сказать, что такие многосторонние торговые сделки, как Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), имеют значимое воздействие на доходы и рабочие места в Америке, и объясняется это просто: американский рынок почти полностью стал открытым 40 лет назад, то есть еще до заключения каких-либо считающихся спорными соглашений.

Так, например, американские тарифы на мексиканские товары в среднем составляли около 4% до вступления в силу соглашения NAFTA. Китай имел то, что называется торговым статусом «наиболее благоприятствуемой нации» в отношениях с Соединенными Штатами еще до своего вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)… До заключения Соглашения о свободной торговле с Кореей американские тарифы в отношении корейских товаров были в среднем ничтожно малы — 2,8%. Отсутствие воздействия торговых соглашений на конкуренцию в области импорта становится очевидным, если послушать главные аргументы против подобных соглашений. Они редко — если вообще это когда-нибудь происходит — принимают форму утверждений о том, что мы неоправданным образом снижаем американские торговые барьеры.

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