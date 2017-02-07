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11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Систему оплаты проезда банковской картой начали тестировать в новосибирском транспорте

Оплатить проезд банковской картой. Новую систему начали тестировать сегодня в Новосибирске.

Источник: Вести - Новосибирск

Роман Дронов, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска: «В рамках пилотного проекта, на троллейбусном втором маршруте, на терминалах, которые используют в электронном проездном. С сегодняшнего дня можно проводить оплату банковской картой».

Система работает так же, как в случае с электронным проездным — деньги снимаются при касании с терминалом. На телефон пассажира тут же приходит смс о передвижении средств. Таким образом, можно выбирать способ оплаты — банковской картой, транспортной или наличными. До конца года проект изучат на примере 2-го троллейбусного маршрута, после внедрят и на остальном транспорте, сначала муниципальном, затем и частном. Напомним, система оплаты банковской картой уже год работает в метро Новосибирска.

Игорь Безматерный, представитель банка: «Сейчас самый безналичный город на транспорте — это Лондон, Новосибирск не хуже и у нас есть все возможности пассажиропоток на транспорте перевести на безналичную форму оплаты».

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