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14:47 (мск), источник: РИА Крым

Минтранс Крыма отказался выделить 100 миллионов рублей на ямочный ремонт в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). Министерство транспорта Республики Крым отказало администрации Симферополя в выделении 100 миллионов рублей на аварийный ямочный ремонт дорог столицы.

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя сообщил руководитель департамента городского хозяйства Андрей Демин.

Сейчас город выделает средства на эти нужды из собственного бюджета, добавил он.

«На данный момент продолжаем аварийный ямочный ремонт литым асфальтом. Сделано 2970 кв м. В рамках заключенных с двумя компаниями контрактов по санитарному содержанию улиц, в одной и другой компании на данный вид работ выделено по 4 миллиона рублей. В рамках 44 ФЗ увеличение контракта возможно на 10%. Таким образом, на ямочный ремонт у нас есть 8,8 млн рублей», — сообщил Демин, уточнив, что параллельно на ямочный ремонт выделяется 14 млн рублей из бюджета города.

Как рассказал РИА Новости (Крым) глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, деньги город найдет.

«Мы перераспределим бюджет, но проведем работы по аварийному ямочному ремонту. Придется что-то урезать», — заявил Бахарев, уточнив, что работы продлятся до апреля текущего года.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), с 18 января по 6 февраля аварийно-восстановительные работы проведены на 8,7 км региональных и межмуниципальных дорог Крыма.

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