В Омске жильцы подпертой палками многоэтажки бегут из квартир, боясь обрушения

Люди все чаще замечают новые трещины на стенах дома, в разных подъездах и просыпаются от жуткого треска по ночам.

Деревянным колоннам, что подпирают дом, веры нет. Многие уже переехали, остальные — ищут варианты для переезда.

«Естественно, поскольку мы на первом этаже, если вся эта махина начнет рушиться — это все будет на нас. Проблема стоит так остро, что хочется уже переехать, чтобы остаться в живых», — заявила Любовь Высотина.