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12:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омске жильцы подпертой палками многоэтажки бегут из квартир, боясь обрушения

Жильцы треснувшего дома по улице Рокоссовского спешно бросают свои квартиры, боясь обрушения.

Люди все чаще замечают новые трещины на стенах дома, в разных подъездах и просыпаются от жуткого треска по ночам.

Деревянным колоннам, что подпирают дом, веры нет. Многие уже переехали, остальные — ищут варианты для переезда.

«Естественно, поскольку мы на первом этаже, если вся эта махина начнет рушиться — это все будет на нас. Проблема стоит так остро, что хочется уже переехать, чтобы остаться в живых», — заявила Любовь Высотина.

Из опасного дома переехали уже несколько семей. Еще несколько находятся в режиме сборов. Кто-то едет к родственникам, кто-то — на съемное жилье.

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«Конечно, думаем бежать отсюда. Потому что это невозможно. Если дальше пошло — оно все равно рухнет. Поздно или рано — оно все равно рухнет. Никто, ни город, ни администрация… Они только кричат — дайте денег на ремонт», — констатировал Валентин Базылюк.

Остаются только те, кому идти некуда либо нет денег на аренду другой квартиры. Эти люди рассчитывают, что коммунальщики найдут более конструктивное решение, чем деревянные столбики, подпирающие потолок 1-го этажа.

Как ранее сообщал «СуперОмск», бывший квартиросъемщик сделал перепланировку в муниципальной квартире, а позже скончался. Конструктивные изменения якобы и повлияли на целостность дома. Из-за отсутствия прямого виновного люди теперь ищут новых ответственных за ремонт. Жильцы вменяют обязанность по ремонту УК, но там заявили, что всему виной бракованная плита. Коммунальщики не стали делать ремонт, сославшись, что это обязанность мэрии, и ограничились деревянными подпорками.

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