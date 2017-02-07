Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе 2017 года сократилась на 1,7%, до 1,2 млн тонн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Погрузка (экспорт и внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская по итогам января 2017 года составила 1,16 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя аналогичного периода 2016 года. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 8,7%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, Киришский НПЗ (станция Кириши, Ленинградская область) за отчетный период погрузил 1,04 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем 2016 года объем погрузки вырос на 1% — с 1,03 млн тонн. Доля погрузки предприятия составляет 7,8% совокупного объема.

Погрузка «ТАНЕКО» на станции Биклянь (Республика Татарстан) увеличилась на 26,1%, до 917,68 тыс. тонн, Антипинским НПЗ (станция Войновка, Тюменская область) — на 58,5%, до 278,24 тыс. тонн, «ЯрославНОС» (станция Новоярославская, Ярославская область) — на 6,1%, до 960,93 тыс. тонн.

Погрузка Комсомольским НПЗ (станция Дземги, Хабаровский край) сократилась на 3,4%, до 495,68 тыс. тонн, Волгоградским НПЗ (станция Татьянка, Волгоградская область) — на 0,8%, до 941,83 тыс. тонн, «Лукойл НОРСИ» (станция Зелецино, Нижегородская область) — на 4,2%, до 997,63 тыс. тонн.

В январе 2017 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 13,33 млн тонн. Рост относительно аналогичного периода прошлого года — 2,8% с 12,97 млн тонн. Погрузка для отправки на экспорт составила 7,37 млн тонн (+0,3%), на внутренний рынок — 5,96 млн тонн (+6,2%).

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России по итогам января 2017 года погружено 22,07 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в январе 2016 года (21,78 млн тонн). В том числе топочного мазута погружено 4,99 млн тонн (-0,4%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного — 2,7 млн тонн (-3,4%), сырой нефти — 1,72 млн тонн тонн (-11,7%).