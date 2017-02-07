В 2017 году 4 тысячи южноуральцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры

Об этом доложил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин на совещании с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области.

Планируется расселить 47,37 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до первого января 2012 года.

Новое жилье планируется построить в Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Кыштыме и Троицке. Готовые жилые помещения будут приобретены в Ашинском, Агаповском, Катав-Ивановском и Карталинском районах.

Всего в рамках областной адресной программы с 2013 года до 1 сентября 2017 года планировалось расселить 192,2 тысяч квадратных метров. Это позволит улучшить жилищные условия более 12 тысяч 250 человек.

На сегодняшний день расселено 144,83 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали около 9 тысячи южноуральцев.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах в 2013—2017 годах планировалось направить 6,23 миллиарда рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 2,68 миллиарда рублей и средства областного бюджета — 3,55 миллиарда.