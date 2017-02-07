Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Решение властей, касающееся жилья россиян, вызвало ажиотаж
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
СМИ: Боня поблагодарила за поддержку после разрыва с мужем
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
12:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В 2017 году 4 тысячи южноуральцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В 2017 году около четырех тысяч жителей Челябинской области, проживающих в аварийном жилье, смогут улучшить свои жилищные условия.

Источник: РИА "Новости"

Об этом доложил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин на совещании с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области.

Планируется расселить 47,37 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до первого января 2012 года.

Новое жилье планируется построить в Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Кыштыме и Троицке. Готовые жилые помещения будут приобретены в Ашинском, Агаповском, Катав-Ивановском и Карталинском районах.

Всего в рамках областной адресной программы с 2013 года до 1 сентября 2017 года планировалось расселить 192,2 тысяч квадратных метров. Это позволит улучшить жилищные условия более 12 тысяч 250 человек.

На сегодняшний день расселено 144,83 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали около 9 тысячи южноуральцев.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах в 2013—2017 годах планировалось направить 6,23 миллиарда рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 2,68 миллиарда рублей и средства областного бюджета — 3,55 миллиарда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заявка на создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее будет доработана с учетом предложений инвесторов
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
Египет официально назвал крушение лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь