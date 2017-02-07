Цуканов: Энергобезопасность — вопрос номер один для региона — будет решён в ближайшем году

— Энергобезопасность — вопрос номер один для региона в глобальном смысле. И правительство страны нашло возможность профинансировать проект четырёх станций и завода регазификации. В ближайшем году вопрос энергобезопасности области будет решён. Это очень важно, — сообщил Цуканов.

Чиновник подчеркнул, что реализация проекта поможет открывать в регионе новые предприятия, а также снизит риски, возникающие в результате «геополитических разногласий» с соседними государствами. Эти «претензии» напрямую отражаются на экономике области.

Цуканов добавил, что вместе с региональными властями он обратится в федеральное правительство с просьбой созвать «очередную управкомиссию, где можно будет поднять вопросы, которые затормозились».

Федеральный центр решил обезопасить Калининградскую область, реализовав газоугольный сценарий развития. Для этого в регионе построят четыре новые электростанции — в Калининграде, Гусеве, Советске и Светлом. Общая мощность объектов составит 1006 мегаватт. На все проекты по развитию энергосистемы предполагается потратить в общей сложности 150 млрд рублей.