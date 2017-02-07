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13:09 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре достраивают дом на ул. Блюхера, где получат квартиры сироты

Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт.

К завершению подходит строительство двух 21-этажных жилых домов, расположенных на пересечении ул. Блюхера и Советской Армии. Эти многоэтажки, получившие название «СОФЖИзнь на высоте», возводит Самарский областной Фонд жилья и ипотеки в рамках реализации программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

Из 12 401 кв.м. жилья 2 945 кв.м. — а это 65 квартир — после ввода объекта в эксплуатацию получит администрация г. о. Самара по условиям муниципального контракта в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Условия муниципального контракта предполагают передачу квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к проживанию, сообщает СОФЖИ.

По данным проектной декларации срок ввода объекта в эксплуатацию — середина 2017 года. Однако дом уже практически готов: подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. По словам руководителя департамента строительства СОФЖИ И. М. Самойлова, как только позволит погода, будут завершены работы по обустройству территории, и дома будут введены в эксплуатацию.

По словам исполнительного директора Фонда Реналя Мязитова, «Предложение с чистовой отделкой сегодня востребовано среди покупателей. Сейчас мы завершаем продажу двух крупных проектов: комплекс “СОФЖИзнь на высоте” и жилых домов на ул. Нагорной, и уже в ближайшее время мы планируем представить нашим клиентам новые строительные проекты, в том числе и на территории г. о. Самара».

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