Экспорт продукции машиностроения из Свердловской области в КНР вырос в 2,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на заседании правительства Свердловской области.

По его словам, сейчас уже есть первые результаты, отразившиеся на ситуации в реальном секторе экономики по итогам «Иннопрома-2016» и Российско-Китайского ЭКСПО, которые состоялись в июле 2016 года в Екатеринбурге.

«Так, доля КНР в общем объеме товарооборота Свердловской области увеличилась почти на 10% к уровню 2014 года (с $802,7 млн до $860,6 млн). Этот прирост был обеспечен в первую очередь предприятиями машиностроительного комплекса, объем экспорта продукции машиностроения в КНР за 3 квартал 2016 года ($26,5 млн) более чем в 2,5 раза выше, чем за весь 2015 год», — сказал он.

Также Орлов отметил, что поставки механического оборудования выросли в 10 раз, электрического оборудования в 4,8 раза, оптических аппаратов более чем в 8 раз. «Именно это оборудование наши предприятия демонстрировали китайским партнерам в рамках “Иннопрома” и Российско-Китайского ЭКСПО», — добавил он.

Как сообщила ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, китайские делегации будут принимать участие в крупных выставках на Урале и в 2017 году. «На Урале реализуются такие крупные международные проекты, как “Иннопром”, выставка вооружений Russia Arms Expo, IT-форум, “Большой Урал”, которые в 2017 году генконсульство КНР в Екатеринбурге поддержит. В частности, китайская делегация будет активно участвовать в данных мероприятиях, для этого я буду приглашать представителей бизнеса, промышленных предприятий, туристической отрасли КНР посетить с бизнес-миссией Урал», — сказала она.