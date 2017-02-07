Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Хлоргексидин вызывает аллергию
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Как мы растим маленьких тиранов
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:46 (мск), источник: ТАСС

Экспорт продукции машиностроения из Свердловской области в КНР вырос в 2,5 раза

Больше всего выросли поставки механического, электрического оборудования и оптических аппаратов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на заседании правительства Свердловской области.

По его словам, сейчас уже есть первые результаты, отразившиеся на ситуации в реальном секторе экономики по итогам «Иннопрома-2016» и Российско-Китайского ЭКСПО, которые состоялись в июле 2016 года в Екатеринбурге.

«Так, доля КНР в общем объеме товарооборота Свердловской области увеличилась почти на 10% к уровню 2014 года (с $802,7 млн до $860,6 млн). Этот прирост был обеспечен в первую очередь предприятиями машиностроительного комплекса, объем экспорта продукции машиностроения в КНР за 3 квартал 2016 года ($26,5 млн) более чем в 2,5 раза выше, чем за весь 2015 год», — сказал он.

Также Орлов отметил, что поставки механического оборудования выросли в 10 раз, электрического оборудования в 4,8 раза, оптических аппаратов более чем в 8 раз. «Именно это оборудование наши предприятия демонстрировали китайским партнерам в рамках “Иннопрома” и Российско-Китайского ЭКСПО», — добавил он.

Как сообщила ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, китайские делегации будут принимать участие в крупных выставках на Урале и в 2017 году. «На Урале реализуются такие крупные международные проекты, как “Иннопром”, выставка вооружений Russia Arms Expo, IT-форум, “Большой Урал”, которые в 2017 году генконсульство КНР в Екатеринбурге поддержит. В частности, китайская делегация будет активно участвовать в данных мероприятиях, для этого я буду приглашать представителей бизнеса, промышленных предприятий, туристической отрасли КНР посетить с бизнес-миссией Урал», — сказала она.

В 2016 году КНР вышла на второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Страна является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Ранее сообщалось, что первое полугодие 2016 года товарооборот региона с КНР достиг 295 млн долларов, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин принял отставку главы Бурятии
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь