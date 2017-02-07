Экспорт продукции машиностроения из Свердловской области в КНР вырос в 2,5 раза
Больше всего выросли поставки механического, электрического оборудования и оптических аппаратов.
Больше всего выросли поставки механического, электрического оборудования и оптических аппаратов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции машиностроения предприятиями Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на заседании правительства Свердловской области.
По его словам, сейчас уже есть первые результаты, отразившиеся на ситуации в реальном секторе экономики по итогам «Иннопрома-2016» и
«Так, доля КНР в общем объеме товарооборота Свердловской области увеличилась почти на 10% к уровню 2014 года (с $802,7 млн до $860,6 млн). Этот прирост был обеспечен в первую очередь предприятиями машиностроительного комплекса, объем экспорта продукции машиностроения в КНР за 3 квартал 2016 года ($26,5 млн) более чем в 2,5 раза выше, чем за весь 2015 год», — сказал он.
Также Орлов отметил, что поставки механического оборудования выросли в 10 раз, электрического оборудования в 4,8 раза, оптических аппаратов более чем в 8 раз. «Именно это оборудование наши предприятия демонстрировали китайским партнерам в рамках “Иннопрома” и
Как сообщила ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, китайские делегации будут принимать участие в крупных выставках на Урале и в 2017 году. «На Урале реализуются такие крупные международные проекты, как “Иннопром”, выставка вооружений Russia Arms Expo,
В 2016 году КНР вышла на второе место среди