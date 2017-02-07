В Башкирии на Юмагузинском водохранилище построят набережную

С этой целью на портале госзакупок госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии провел тендер на проектирование набережной. Стоимость контракта составила 5,66 млн. рублей. Контракт заключен с уфимским ООО «Проектсервис».

Согласно контракту, будет сооружена 315-метровая набережная рядом с турбазой возле деревни Верхнебиккузино. Проект должен быть подготовлен к середине февраля. Как сообщалось ранее, госкомтуризма планировали создать на водохранилище туристический кластер «Бурзянский».