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15:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

С 1 июля в квитанции вернется строчка оплаты ОДН по водоотведению

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Айрат Мухамедьяров). Оплата общедомового норматива по водоотведению будет введена в Татарстане с 1 июля 2017 года. Об этом стало известно после брифинга в Кабинете Министров Республики Татарстан.

Данная строка вернется в квитанции в соответствии со вступившими в силу 1 января 2017 года изменениями в Жилищном кодексе РФ. Однако ряд регионов, в том числе и Татарстан, отложили введение норматива за водоотведение на 1 июля этого года.

По словам заместителя руководителя аппарата исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандера Гиниятуллина, на данный момент исполком занимается разработкой и расчетом норматива по данному показателю и до 1 июля его в квитанциях не появится.

Напомним, ранее этот норматив уже действовал на территории России до 1 июня 2013 года, когда он был отменен Правительством РФ.

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