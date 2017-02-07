С 1 июля в квитанции вернется строчка оплаты ОДН по водоотведению

Данная строка вернется в квитанции в соответствии со вступившими в силу 1 января 2017 года изменениями в Жилищном кодексе РФ. Однако ряд регионов, в том числе и Татарстан, отложили введение норматива за водоотведение на 1 июля этого года.

По словам заместителя руководителя аппарата исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандера Гиниятуллина, на данный момент исполком занимается разработкой и расчетом норматива по данному показателю и до 1 июля его в квитанциях не появится.

Напомним, ранее этот норматив уже действовал на территории России до 1 июня 2013 года, когда он был отменен Правительством РФ.