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13:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на месте тракторного завода построят торговые центры и дома

Власти объявили публичные слушания по изменению назначения территории предприятия.

Источник: Аргументы и факты

Магазины, жилые дома, банки, предприятия, гостиницы и аквапарки могут появиться на месте Волгоградского тракторного завода.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, с 9 февраля по 9 апреля 2017 года будут проводиться публичные слушания по изменению назначения территории площадью 158 га, расположенной по улице имени Дзержинского в Тракторозаводском районе, включая территорию ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ». Итоговое собрание по результатам обсуждения проекта состоится 10 апреля в 18:00 в зале «Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда». Регистрация участников пройдет в этот же день с 16:00.

«К участию в публичных слушаниях приглашаются жители Тракторозаводского района и всего города, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенные на рассматриваемой территории, иные заинтересованные лица, проживающие в Волгограде, законные права и интересы которых могут быть затронуты рассматриваемым проектом», — добавили в городской администрации.

Оставить предложения и рекомендации по проекту можно до 7 апреля в отделе организации публичных слушаний департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: улица Порт-Саида, 7а, кабинет 3. Справки по телефону 38−39−50.

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