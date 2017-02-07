В Волгограде на месте тракторного завода построят торговые центры и дома
Власти объявили публичные слушания по изменению назначения территории предприятия.
Власти объявили публичные слушания по изменению назначения территории предприятия.
Магазины, жилые дома, банки, предприятия, гостиницы и аквапарки могут появиться на месте Волгоградского тракторного завода.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«К участию в публичных слушаниях приглашаются жители Тракторозаводского района и всего города, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенные на рассматриваемой территории, иные заинтересованные лица, проживающие в Волгограде, законные права и интересы которых могут быть затронуты рассматриваемым проектом», — добавили в городской администрации.
Оставить предложения и рекомендации по проекту можно до 7 апреля в отделе организации публичных слушаний департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: улица