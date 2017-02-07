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12:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3351 рубля

За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на восемь рублей.

Потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3351 рубля в январе 2017 года, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 7 февраля. За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на восемь рублей, или на 0,7%.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,5%. В январе сильно подорожали свежие помидоры (в 1,2 раза), незначительно (от 2 до 18%) — на сливочное масло, икру, картофель, овощи и почти все фрукты. Одновременно снизились цены на неразделанную мороженую рыбу, сахар, гречку, сухофрукты и апельсины (до 15,6%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,6%. Цены выросли на леговые автомобили, дизель, сухие корма для животных, газеты, верхние сорочки для мальчиков-дошкольников (в пределах 3 — 5,3%). Подешевели блендеры, мониторы для настольных компьютеров, спички (на 1,6 — 4%). Из лекарств подорожали отечественный аспирин и настойка пустырника (до 5%), незначительно снизились цены на валидол, аппараты для измерения давления, отечественные поливитамины.

Сильно подорожали услуги по удостоверению завещания у нотариуса (в 1,4 раза), в меньшей степени цены выросли на ремонт брюк, проживание в санатории, установку набоек на обувь (на 4,1 — 6,5%). Зато стоимость консультации у врача, плата за проезд в поездах дальнего следования и экскурсии во Францию подешевели (на 4,6 — 12,2%).

Цены на тарифы и услуги в январе 2017 года не изменились. В январе-2016 они выросли на 0,3%.

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