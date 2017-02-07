Потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3351 рубля в январе 2017 года, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 7 февраля. За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на восемь рублей, или на 0,7%.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,5%. В январе сильно подорожали свежие помидоры (в 1,2 раза), незначительно (от 2 до 18%) — на сливочное масло, икру, картофель, овощи и почти все фрукты. Одновременно снизились цены на неразделанную мороженую рыбу, сахар, гречку, сухофрукты и апельсины (до 15,6%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,6%. Цены выросли на леговые автомобили, дизель, сухие корма для животных, газеты, верхние сорочки для мальчиков-дошкольников (в пределах 3 — 5,3%). Подешевели блендеры, мониторы для настольных компьютеров, спички (на 1,6 — 4%). Из лекарств подорожали отечественный аспирин и настойка пустырника (до 5%), незначительно снизились цены на валидол, аппараты для измерения давления, отечественные поливитамины.

Сильно подорожали услуги по удостоверению завещания у нотариуса (в 1,4 раза), в меньшей степени цены выросли на ремонт брюк, проживание в санатории, установку набоек на обувь (на 4,1 — 6,5%). Зато стоимость консультации у врача, плата за проезд в поездах дальнего следования и экскурсии во Францию подешевели (на 4,6 — 12,2%).

Цены на тарифы и услуги в январе 2017 года не изменились. В январе-2016 они выросли на 0,3%.