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12:45 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе введут нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе введут нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках. Об этом журналистам сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«В городе 50 маршрутов. 25 мы пролонгируем и сейчас включим туда данные пункты. 25, которые не имели договоров, выставляем на конкурс на нерегулируемый тариф. Но это не должно никого пугать: есть верхняя планка поднятия тарифа — это будет 16 рублей, если перевозчик сможет доказать цену и предоставить расчет. Пока мне более 12,37 рублей никто ничего не предоставил. Если докажут — пожалуйста. Кроме того, нерегулируемый тариф предусматривает компенсацию всем льготникам. Кроме того, мы сможем определять перевозчика сами», — пояснил Бахарев.

По его словам, конкурс на обслуживание маршрутов Симферополя планируется провести 6 марта.

«В ранее заключенных договорах, которые были пролонгированы еще с украинского периода, не было гарантий того, что мы могли в одностороннем порядке их расторгать и применять штрафные санкции, к тем, кто не осуществляет перевозку в ночное время, некорректно ведет себя по отношению к льготникам и так далее. Сейчас мы, войдя в систему конкурсов, все это предусмотрели», — сказал Бахарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев рассказал, что в городе могут ввести «вечерний», более высокий тариф на проезд в общественном автотранспорте с целью мотивировать перевозчиков выходить на маршруты в вечернее время суток.

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