Кондратьев надеется заманить инвесторов строительством эксклюзивного завода, производящего пектин

По мнения главы региона Вениамина Кондратьева, потенциальные инвесторы должны по достоинству оценить перспективы вложения в завод по производству пектина:

— Сегодня в России подобного предприятия нет, хотя этот продукт очень востребован. Все закупается за рубежом. Хотя конкретно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина.

6 февраля Вениамин Иванович провел пресс-конференцию, на которой рассказал о самых интересных инвестпредложениях, готовящихся Краснодарским краем.

Среди них Кондратьев делает большую ставку на создание индустриального парка на базе Краснодарского компрессорного завода.

Кубанские чиновники надеются и на спасение местных предприятий-банкротов. В инвестиционном портфеле региона в этом году 30 предложений, основанных на имущественных комплексах таких компаний.

Вениамин Кондратьев, уверен, что вкладываться в бизнес «не с нуля» гораздо надежнее: