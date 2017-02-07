Кондратьев надеется заманить инвесторов строительством эксклюзивного завода, производящего пектин
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Краснодарский край привезет на сочинский Форум инновационный проект в сфере импортозамещения.
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Краснодарский край привезет на сочинский Форум инновационный проект в сфере импортозамещения.
По мнения главы региона Вениамина Кондратьева, потенциальные инвесторы должны по достоинству оценить перспективы вложения в завод по производству пектина:
— Сегодня в России подобного предприятия нет, хотя этот продукт очень востребован. Все закупается за рубежом. Хотя конкретно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина.
6 февраля Вениамин Иванович провел
Среди них Кондратьев делает большую ставку на создание индустриального парка на базе Краснодарского компрессорного завода.
Кубанские чиновники надеются и на спасение местных
Вениамин Кондратьев, уверен, что вкладываться в бизнес «не с нуля» гораздо надежнее:
— Край формирует предложения на базе имущественных комплексов