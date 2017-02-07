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16:41 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев надеется заманить инвесторов строительством эксклюзивного завода, производящего пектин

Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Краснодарский край привезет на сочинский Форум инновационный проект в сфере импортозамещения.

По мнения главы региона Вениамина Кондратьева, потенциальные инвесторы должны по достоинству оценить перспективы вложения в завод по производству пектина:

— Сегодня в России подобного предприятия нет, хотя этот продукт очень востребован. Все закупается за рубежом. Хотя конкретно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина.

6 февраля Вениамин Иванович провел пресс-конференцию, на которой рассказал о самых интересных инвестпредложениях, готовящихся Краснодарским краем.

Среди них Кондратьев делает большую ставку на создание индустриального парка на базе Краснодарского компрессорного завода.

Кубанские чиновники надеются и на спасение местных предприятий-банкротов. В инвестиционном портфеле региона в этом году 30 предложений, основанных на имущественных комплексах таких компаний.

Вениамин Кондратьев, уверен, что вкладываться в бизнес «не с нуля» гораздо надежнее:

 — Край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий-банкротов, где уже создана вся необходимая инфраструктура, — цитирует губернатора пресс-служба краевой администрации.

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