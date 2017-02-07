Нацбанк отметил ухудшение качества кредитов госбанков в 2016 году

Об этом говорится в материалах заседания Совета финансовой стабильности, прошедшего под руководством главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра финансов Украины Александра Данилюка.

Национальный банк Украины в январе провел анализ состояния активов государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» и выявил ухудшение качества ряда кредитов, выданных и обслуживаемых в 2016 году.

«Дисциплина обслуживания кредитов многими крупными заемщиками существенно ухудшилась, а отдельные компании остановили обслуживание кредитов. Это привело к росту потребности в дополнительной капитализации банков в 2017 году, — отмечается в материалах совета. — Окончательная сумма докапитализации будет определена с учетом возможных положительных эффектов от реструктуризации части долгов, проведенных в соответствии с законом “О финансовой реструктуризации”. На данный момент государственные банки соблюдают требования НБУ к размеру регулятивного капитала».

Как сообщал УНИАН, общий убыток работающих банков Украины за январь-ноябрь 2016 года составил 18,884 миллиарда гривень, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 57,3 миллиарда гривень.

Согласно данным на сайте регулятора, в ноябре банки получили 6,29 миллиарда гривень убытка, доходы банков за 11 месяцев составили 166,14 миллиарда гривень, а расходы — 185,03 миллиарда гривень.