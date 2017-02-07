Нацбанк отметил ухудшение качества кредитов госбанков в 2016 году
В НБУ отметили, что это привело к росту потребности в дополнительной капитализации госбанков в 2017 году.
В НБУ отметили, что это привело к росту потребности в дополнительной капитализации госбанков в 2017 году.
Национальный банк Украины в январе провел анализ состояния активов государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» и выявил ухудшение качества ряда кредитов, выданных и обслуживаемых в 2016 году.
Об этом говорится в материалах заседания Совета финансовой стабильности, прошедшего под руководством главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра финансов Украины Александра Данилюка.
«Дисциплина обслуживания кредитов многими крупными заемщиками существенно ухудшилась, а отдельные компании остановили обслуживание кредитов. Это привело к росту потребности в дополнительной капитализации банков в 2017 году, — отмечается в материалах совета. — Окончательная сумма докапитализации будет определена с учетом возможных положительных эффектов от реструктуризации части долгов, проведенных в соответствии с законом “О финансовой реструктуризации”. На данный момент государственные банки соблюдают требования НБУ к размеру регулятивного капитала».
Как сообщал УНИАН, общий убыток работающих банков Украины за
Согласно данным на сайте регулятора, в ноябре банки получили 6,29 миллиарда гривень убытка, доходы банков за 11 месяцев составили 166,14 миллиарда гривень, а расходы — 185,03 миллиарда гривень.
Доля госбанков в общей структуре банковской системы страны на текущий момент составляет более 50%