В Свердловской области растут цены на продукты

«Как жить народу?! Зашел в “Елисей”. Масло за пару дней подорожало на 50%! Я в 2014 году в семью покупал “PRESIDENT” за 80 рублей. Это было самое дорогое масло, которое потом попало под ответные санкции. “Простоквашино”, которое сейчас одно из лучших в доступном выборе, стоило 44 рубля. Итого масло “Простоквашино” подорожало в три с половиной раза [стоит 148 руб. — прим. ]. Это с чем связано? Кто или что виновато?» — пишет Андрей Еланцев.

Сергей Колясников, который получил отклики о росте цен со всей страны, отмечает, что подорожание есть, причем достаточно значительное. «Люди со всей страны это подтвердили. Во-первых, подорожание проходило в несколько этапов: началось еще до Нового года, и сейчас цены поднялись в последние несколько дней. Это может быть связано, во-первых, с банальной жаждой наживы, вполне допускаю, что возможен дефицит молочных продуктов, и, пользуясь этим дефицитом, ритейлеры и поставщики поднимают цены. Есть и объективные факторы: транспортная составляющая на всех этапах — дорожает топливо», — рассказал член Общественной палаты Свердловской области.

По его мнению, ограничить рост цен могло быть присутствие государства в некоторых сферах. Например, контроль в производстве продуктов питания. Но сейчас существует другой приоритет: свободная рука рынка и либеральный курс в экономике. Речь идет о том, что на людях будут наживаться максимально. Но сделать ничего нельзя.

По данным Свердловскстата, продуктовая корзина в регионе подорожала за год почти на 29%, а с августа прошлого года цены выросли на 16%. Продуктовая корзина включает хлеб и макаронные изделия, чай, сахар и соль, молоко и молочные продукты, овощи, крупы, растительное масло, яйца, мясо и рыбу.