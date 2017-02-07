Свердловская область в 2017 г планирует направить 2,8 млрд руб. на развитие автодорог Екатеринбургской агломерации
Екатеринбург. 7 февраля.
Екатеринбург. 7 февраля.
Так, 1,2 млрд рублей будет привлечено из федерального бюджета, еще почти 1,5 млрд рублей — из регионального бюджета и более 81 млн рублей — из городского. В дальнейшем на реализацию мероприятий программы из бюджетов всех уровней планируется ежегодно направлять около 2 млрд рублей.
Выполнение мероприятий программы будет осуществляться поэтапно: первый этап рассчитан на 2017−2018 годы; второй этап — на 2019−2021 годы, третий — на 2022−2025 годы.
В документе прописан перечень автомобильных дорог, на которых в рамках первого этапа программы запланированы работы по ремонту и обустройству дорог для повышения безопасности дорожного движения, приведения дорожного полотна в нормативное состояние, а также с целью развития автоматизированных систем управления движением.
Минтранс региона уже сформировал перечень таких автодорог общей протяженностью более 1,3 тыс. км, из которых около 260 км — это федеральные трассы, более 426 км — дороги регионального значения и более 613 км — дороги в черте Екатеринбурга.
«К 2018 году обеспечить нормативное состояние не менее 50% протяженности всей дорожной сети мегаполиса, а к 2025 году — 85%. Это должно привести к снижению мест концентрации
Определение границ Екатеринбургской городской агломерации по рекомендациям министерства транспорта РФ осуществлялось исходя из ежесуточной «маятниковой» трудовой миграции — в агломерацию были включены населенные
В сообщении также говорится, что в конце января правительство РФ подписало два постановления о выделении Свердловской области в 2017 году более 2,1 млрд рублей на софинансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства.