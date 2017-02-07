В Омской области в 2017 году отремонтируют 360−400 домов

На сегодняшней пресс-конференции директор фонда Александр Рудюк рассказал, что за два полноценных года действия программы (2015−2016) в Омской области отремонтировали 1030 многоквартирных домов. По данным на 6 февраля, эта цифра составила 1079 объектов. Еще 497 домов на разной степени готовности.

— По числу завершенных объектов среди 85 субъектов Омская область заняла 9-е место, — не без гордости заметил Рудюк.

Виды проведенных работ по данным с начала действия программы по февраль 2017 года.

На 2017 год запланировано потратить 983 млн 400 тысяч рублей на капремонт. Как пояснил глава фонда, сумма рассчитывалась исходя из 80% от планируемой собираемости, остальные 20% — финансовая устойчивость регионального оператора на непредвиденные случаи. На эти средства можно будет отремонтировать 360−400 домов. Хотя при этом в краткосрочном плане на этот год стоит 1500 домов.

Александр Рудюк, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

— Этот план возможно реализовать только в рамках тех средств, которые мы соберем с собственников, а в том виде, как это было запланировано четыре года назад, невозможно (программа капремонта была утверждена в конце 2013 года, а начала действовать с сентября 2014 года, — прим. ред.). Когда программа планировалась, было 60% госфинансирования. Расчет такой был и на 2015, и на 2016 год. Но господдержки не было и, наверное, не будет ни в 2017-м, ни в 2018-м. Ремонт только на средства собственников, есть резервы по собираемости.

Добавим, по данным на 2016 год, показатель собираемости составил 86%. Размер взносов равен 6,7 рубля с квадратного метра жилья. Пока плату повышать не будут, хотя чем больше взнос, тем на большем количестве объектов могут быть профинансированы работы.