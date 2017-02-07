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12:57 (мск), источник: РИА Крым

В МинЖКХ Крыма рассказали, как будет работать полигон под Белогорском

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). Полигон ТБО в Белогорском районе будет полноценно функционировать до 2018 года, когда его рекультивируют.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании Совета министров Крыма сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Карпов.

В октябре прошлого года Госкомрегистр Крыма поставил на государственный кадастровый учет первый в Крыму полигон ТБО в Белогорском районе. Площадь объекта капитального строительства — более 3,6 га. Сейчас, по информации Карпова, идет процесс оформления документов.

«Идет оформление земель, они получили право разрешенного использования на хранение и утилизацию ТБО. В течение следующих 4−5 месяцев они должны получить проект и ввести его в эксплуатацию целиком и полностью, как нормальный полигон по обращению с ТБО. Соответственно, будет понижена цена, мы будем на этом настаивать», — сказал Карпов.

«По тарифу до 15 февраля жду скоординированных и согласованных решений», — поручил глава Республики Сергей Аксенов.

Кроме того, в целях соблюдения интересов граждан Аксенов предложил пересмотреть схему движения мусоровозов на полигон, чтобы грузовые автомобили объезжали населенные пункты и не мешали местным жителям.

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