В МинЖКХ Крыма рассказали, как будет работать полигон под Белогорском

Об этом на заседании Совета министров Крыма сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Карпов.

В октябре прошлого года Госкомрегистр Крыма поставил на государственный кадастровый учет первый в Крыму полигон ТБО в Белогорском районе. Площадь объекта капитального строительства — более 3,6 га. Сейчас, по информации Карпова, идет процесс оформления документов.

«Идет оформление земель, они получили право разрешенного использования на хранение и утилизацию ТБО. В течение следующих 4−5 месяцев они должны получить проект и ввести его в эксплуатацию целиком и полностью, как нормальный полигон по обращению с ТБО. Соответственно, будет понижена цена, мы будем на этом настаивать», — сказал Карпов.

«По тарифу до 15 февраля жду скоординированных и согласованных решений», — поручил глава Республики Сергей Аксенов.

Кроме того, в целях соблюдения интересов граждан Аксенов предложил пересмотреть схему движения мусоровозов на полигон, чтобы грузовые автомобили объезжали населенные пункты и не мешали местным жителям.