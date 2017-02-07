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17:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области на 27 млрд рублей отремонтируют и построят дороги

Власти потратят 27 миллиардов рублей на строительство дорог в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, программа рассчитана на 2017−2020 годы. В этот период власти планируют построить в регионе 123 километра новых дорог и отремонтировать более 1,3 миллиона квадратных метров автострад. Возведенные в рамках программы трассы обеспечат пять сельских поселений региона круглогодичной связью с автотранспортной сетью общего пользования.

«Согласно госпрограмме, приоритетными проектами развития дорожно-транспортной сети Волгоградской области до 2020 года являются строительство второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу, объектов ЧМ-2018, в том числе шоссе Авиаторов и Нулевой продольной магистрали, и сельских автострад», — добавили в областной администрации.

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