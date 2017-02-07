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13:02 (мск), источник: 365info.kz

Строительство новой развязки начато в Алматы

Ведутся подготовительные работы для возведения транспортной развязки, которая соединит улицу Фурманова с улицей Жансугурова.

Источник: 365info.kz

Подготовительные работы включают снос строений и перенос инженерных сетей для возведения моста через железнодорожные пути, передает портал kolesa.kz.

Путепровод свяжет центр города с нижними районами, что позволит частично разгрузить перекрёсток Сейфуллина — Райымбека. По словам сотрудников управления транспорта южной столицы, движение на новом участке предполагается сделать односторонним в северном направлении. А на юг, в сторону центра мегаполиса, разметят выделенную полосу для общественного транспорта. Запустить движение планируется в конце 2018 года.

Также в 2017 году должно начаться строительство развязки на Жансугурова — Сейфуллина, а также на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом.

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