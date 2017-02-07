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13:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на торги выставлены квартиры должников

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике на торги выставлены 55 квартир должников. Публичные аукционы пройдут 14−16, 20−24 и 27 февраля, их проведут отобранные Росимуществом предприятия, сообщили в службе приставов.

На первый аукцион выставлены 13 уфимских квартир площадью от 28 до 115 квадратных метров и начальной стоимостью от 1,6 до 8,7 млн рублей; квартиры в Аургазах (5 млн рублей, площадь 173 кв.м) и Верхних Татышлах (трехкомнатная, 800 тысяч рублей), и две квартиры в Сибае (однокомнатная — 1,2 млн, трехкомнатная 1,3 млн). Участники аукциона должны внести задаток в размере 5 процентов от выставленной стоимости недвижимости, которая несколько ниже рыночной цены.

Напомним, в начале текущего года Минюст России подготовил законопроект об изъятии у должников единственного жилья, если его площадь превышает двойную норму по метражу на человека. После продажи недвижимости должнику должны будут вернуть средства за вычетом долга, причем их должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам площади. Поправку предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Сейчас у должника могут изъять только жилье с невыплаченной ипотекой. Это положение в новом законе остается.

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