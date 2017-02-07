«Белавиа» согласовала с Киевом компенсацию за возврат самолета
Генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров заявил, что компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По его словам, проблема закрыта.
Генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров заявил, что компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По его словам, проблема закрыта.
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Белорусская «Белавиа» урегулировала с украинской стороной вопрос о компенсации потерь
«Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило», — цитирует слова Гусарова агентство Белта.
Ранее белорусская авиакомпания сообщала, что украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы сняли пассажира, гражданина Армении. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета.
Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») заявляло о том, что не видит оснований для рассмотрения вопроса по компенсации за возвращение в аэропорт Киева белорусского самолета, поскольку организация не была инициатором возвращения рейса.