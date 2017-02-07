Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:38 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов рассказал об инвесторе, готовом вложить в Крым $800 млн

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приходе крупного инвестора, готового вложить в экономику республики 800 миллионов долларов. Аксенов рассказал, что инвестор готов был вложить деньги в экономику республики, но на протяжении полугода не мог добиться одобрения чиновников.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛОГОРСК (КРЫМ), 7 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приходе крупного инвестора, готового вложить в экономику республики 800 миллионов долларов.

Аксенов рассказал, что инвестор готов был вложить деньги в экономику республики, но на протяжении полугода не мог добиться одобрения чиновников.

«Продал в других странах все свои производства, но по итогам шести месяцев по шести предложениям принес шесть отказов. Вот вам отношение к инвесторам», — сказал Аксенов во время выездного заседания крымского правительства в Белогорске.

Такое отношение Аксенов осудил и назвал контрпродуктивным. Глава Крыма поручил министру экономического развития республики Андрею Мельникову сопровождать все начинания и предложения инвесторов.

«Я теперь буду самостоятельно этих инвесторов заводить, у себя прописывать график, контроль ставить персональный, иначе… у них желания инвестировать в Крыму никогда не будет», — сказал Аксенов.

В декабре крымский парламент утвердил стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. Согласно документу, власти полуострова планируют увеличить объем внебюджетных инвестиций в 14 раз.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь