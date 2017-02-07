Аксенов рассказал об инвесторе, готовом вложить в Крым $800 млн

БЕЛОГОРСК (КРЫМ), 7 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приходе крупного инвестора, готового вложить в экономику республики 800 миллионов долларов.

Аксенов рассказал, что инвестор готов был вложить деньги в экономику республики, но на протяжении полугода не мог добиться одобрения чиновников.

«Продал в других странах все свои производства, но по итогам шести месяцев по шести предложениям принес шесть отказов. Вот вам отношение к инвесторам», — сказал Аксенов во время выездного заседания крымского правительства в Белогорске.

Такое отношение Аксенов осудил и назвал контрпродуктивным. Глава Крыма поручил министру экономического развития республики Андрею Мельникову сопровождать все начинания и предложения инвесторов.

«Я теперь буду самостоятельно этих инвесторов заводить, у себя прописывать график, контроль ставить персональный, иначе… у них желания инвестировать в Крыму никогда не будет», — сказал Аксенов.

В декабре крымский парламент утвердил стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. Согласно документу, власти полуострова планируют увеличить объем внебюджетных инвестиций в 14 раз.

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