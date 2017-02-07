Средняя зарплата в Воронежской области упала до 26,2 тыс рублей

По сравнению с октябрем 2016-го жители региона потеряли около 400 рублей. При этом реальная заработная плата снизилась на 0,5%.

Средняя зарплата в регионе впервые упала с октября 2015 года — в течение последующих 13 месяцев номинальные доходы жителей области незначительно, но увеличивались. При этом по сравнению с 11 месяцами 2015 года номинальная зарплата увеличилась на 6,3%.

Больше всего зарплата выросла у работников сельского хозяйства, занятых в сферах охоты и лесного хозяйства — на 13,9%, оптовой и розничной торговли — на 12,9%, у финансовых работников — на 10,3%. При этом зарплаты снизились в строительстве, рыболовстве и рыбоводстве.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году в ноябре составили 29,8 тыс. рублей, сократившись по сравнению с 2015 годом на 1,1%. Реальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшились на 7,3%.

При этом на фоне снижения номинальной зарплаты потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3351 рубля. За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на восемь рублей, или на 0,7%.