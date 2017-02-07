Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильской» России
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Средняя зарплата в Воронежской области упала до 26,2 тыс рублей

Среднемесячная зарплата в Воронежской области за январь-ноябрь 2016 года снизилась до 26,2 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 7 февраля.

По сравнению с октябрем 2016-го жители региона потеряли около 400 рублей. При этом реальная заработная плата снизилась на 0,5%.

Средняя зарплата в регионе впервые упала с октября 2015 года — в течение последующих 13 месяцев номинальные доходы жителей области незначительно, но увеличивались. При этом по сравнению с 11 месяцами 2015 года номинальная зарплата увеличилась на 6,3%.

Больше всего зарплата выросла у работников сельского хозяйства, занятых в сферах охоты и лесного хозяйства — на 13,9%, оптовой и розничной торговли — на 12,9%, у финансовых работников — на 10,3%. При этом зарплаты снизились в строительстве, рыболовстве и рыбоводстве.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году в ноябре составили 29,8 тыс. рублей, сократившись по сравнению с 2015 годом на 1,1%. Реальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, уменьшились на 7,3%.

При этом на фоне снижения номинальной зарплаты потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3351 рубля. За месяц стоимость минимального набора продуктов питания выросла на восемь рублей, или на 0,7%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежский суд заново рассмотрит дело освобожденного от наказания виновника ДТП
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь