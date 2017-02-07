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13:24 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области реальные доходы населения снизились на 7%

Об этом говорится в материалах Нижегородстата со ссылкой на предварительные данные.

В Нижегородской области реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы населения за вычетом обязательных платежей — прежде всего налогов — и пересчитанные с учетом инфляции) за 2016 год по сравнению с 2015-м снизились на 6,8%. За декабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го этот показатель уменьшился на 9,6%.

Также в регионе за 2016 год покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения снизилась почти по всем видам продуктов.

Стало возможным купить больше лишь сахара, картофеля, риса и свежей капусты.

Напомним, в Нижегородской области за прошлый год сахар подешевел на 10%.

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