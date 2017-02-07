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14:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Повременной тариф в Екатеринбурге привяжут к «ЕКарте»

Остальным придется платить по старинке.

Источник: УралИнформБюро

Новый повременной тариф на проезд в Екатеринбурге коснется только владельцев «ЕКарты», заявил председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов. По его словам, тем, кто ездит за наличку, при пересадках придется оплачивать каждую поездку в полном объеме. Речь об этом шла в ходе заседания комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству.

Депутаты восприняли слова чиновника в штыки, заявив о необходимости доработки. По их мнению, нужно ввести проездной на ограниченное количество поездок, который можно будет ежемесячно приобретать за наличные.

При этом, по словам Федотова, в мэрии уже определились с тем, каков будет повременной тариф. Цифры озвучат в четверг.

Стоит напомнить, что повременной тариф вводится в рамках новой транспортной схемы, запуск которой планируется с 1 июля 2017 года. Она предполагает большое количество пересадок — маршруты станут короче, а их число сильно сократится. По задумке мэрии, горожане будут ждать транспорт не более 5−7 минут, передает «Уралинформбюро».

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