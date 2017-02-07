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16:57 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские маршрутки работают с нарушениями

В Волгограде прошел очередной рейд по проверке соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров на общественном транспорте.

Источник: РИАЦ

В центре внимания представителей комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, Управления государственного автодорожного надзора и работников ГИБДД была работа пассажирского автотранспорта малой вместимости — так называемых «маршруток».

Первой точкой проведения рейда стала улица Балонина, откуда отправляются маршрутки междугороднего сообщения. Первая же проверка выявила нарушения — водитель рейсового микроавтобуса работающего на маршруте Волгоград-Суровикино предъявил проверяющим свидетельство о страховании здоровья и имущества пассажиров, действие которого истекло еще в октябре 2016 года. Претензии возникли и к ремням безопасности на пассажирских сиденьях — они оказались изношенными и требующими замены.

Как отметил старший государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора Денис Куролесов, данные упущения, наряду с неправильным ведением путевой документации и несоответствием внешнего и внутреннего оформления транспортных средств, являются самыми распространенными нарушениями и повлекут административную ответственность перевозчика.

— Подобные рейды проводятся по несколько раз в неделю. И еще не было случая, чтобы в ходе хотя бы одного из них не были выявленные нарушения, от которых зависит безопасность пассажиров, — сообщил он.

Следующим пунктом рейдовых мероприятий стала улица Историческая, недалеко от выезда на московскую трассу, где тут же была остановлена маршрутка № 1, которая вообще-то должна работать только в рабочем поселке Городище.

По словам представителя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Алексея Кутузова, главная задача подобных рейдов — предотвращение ДТП с участием общественного транспорта, сохранение жизни и здоровья пассажиров.

— Пассажирские перевозки автобусами особо малой и малой вместимости остаются на постоянном контроле властей и надзорных органов. Пренебрежение частными перевозчиками требований безопасности может привести к ДТП и жертвам, — отметил он.

Добавим, маршрутные такси становятся участниками ДТП все чаще. Только сначала года в Волгограде произошло более десятка аварий с участием «маршруток», в которых пострадали 11 человек.

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