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14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии построены новые школы и детсады по адресной программе

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В прошлом году за счет реализации Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в Башкортостане введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений.

В числе введенных в эксплуатацию объектов — новая школа на тысячу учебных мест с бассейном в Стерлитамаке и средняя школа № 1 в селе Федоровка Федоровского района.

По этой же программе завершилось строительство детского сада на 110 мест в селе Краснохолмский Калтасинского района, а также школы на 60 учащихся с детским садом на 25 мест в селе Новомуллакаево Караидельского района.

В Бурзянском районе благодаря реализации РАИП в селе Старосубхангулово реконструирована средняя школа и построен пришкольный интернат, рассчитанный на 120 детей.

В том же году в Зилаирском районе завершилось строительство пристроя к столовой Зилаирской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида, а в Ишимбае проведена комплексная реконструкция Башкирского кадетского корпуса.

Как сообщало агентство «Башинформ», в целом за 2016 год в рамках РАИП выполнено работ на 11,7 млрд рублей, что на 17 процентов больше показателя 2015 года. В общей сложности в регионе завершено строительство 99 объектов.

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