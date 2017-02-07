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14:26 (мск), источник: Sputnik.md

Цены вверх: в Молдове опять подорожает топливо

Очередной рост цен на бензин и дизельное топливо произойдет уже в среду — в НАРЭ объявили новые максимальные цены.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В период с 8 по 21 февраля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снова вырастут. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так, со среды бензин марки A-95 подорожает с 18,11 лея до 18,15 лея. Цена на «дизель» увеличится с 15,54 лея до 15,67 лея.

Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.

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