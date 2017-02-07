Волгоградское УФАС России проверит девять крупных торговых сетей

Волгоградское управление антимонопольного ведомства России проверит на территории всего региона торговые сети Радеж, МАН, Покупочка, Магнит, Лента, АШАН, О’КЕЙ, Пятерочка, Карусель.

Дело в том, что с 1 января 2017 все соглашения между торговыми сетями и поставщиками должны соответствовать новым требованиям Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Внесенные изменения в законодательство предполагают снижение размера премии, которую поставщики платят торговым сетям за закупку и продвижение товаров, уточнение сроков оплаты магазином поставленных товаров поставщику. Также речь идет о запрете на выставление необоснованных штрафов для поставщиков, установление обязательных скидок, включение в договоры поставки дополнительных необоснованных услуг.

По поручению Правительства РФ ФАС России — в том числе и Волгоградское управление — с сегодняшнего дня проводит проверку деятельности торговых сетей на предмет соответствия их действий требованиям антимонопольного законодательства и Закона о торговле.