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14:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украину ждут веерные отключения электричества при блокаде поставок угля

Глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил, что его ведомство разработало график, согласно которому, на имеющихся запасах энергосистема сможет продержаться до конца марта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии, сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик.

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«Мы перевыполнили график запасов энергетического угля на складах, и даже по антрацитовой группе у нас более 155 тысяч тонн больше графика, чем планировалось иметь. Однако если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации и мы перейдем все-таки к веерным отключениям», — сказал Насалик на пресс-конференции во вторник.

По его словам, министерство разработало график, согласно которому, на имеющихся запасах энергосистема сможет продержаться до конца марта. Насалик пояснил, что поскольку для пополнения запасов антрацита придется делать заказы за границей, которые нужно ждать около 50 дней, ведомство будет вынуждено ограничивать генерацию.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день нет альтернативы поставкам угля с предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, для обеспечения теплоснабжения.

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