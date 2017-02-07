Украину ждут веерные отключения электричества при блокаде поставок угля

«Мы перевыполнили график запасов энергетического угля на складах, и даже по антрацитовой группе у нас более 155 тысяч тонн больше графика, чем планировалось иметь. Однако если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что у нас будет определенный период адаптации и мы перейдем все-таки к веерным отключениям», — сказал Насалик на пресс-конференции во вторник.

По его словам, министерство разработало график, согласно которому, на имеющихся запасах энергосистема сможет продержаться до конца марта. Насалик пояснил, что поскольку для пополнения запасов антрацита придется делать заказы за границей, которые нужно ждать около 50 дней, ведомство будет вынуждено ограничивать генерацию.