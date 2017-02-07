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14:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Реформа на транспорте в Екатеринбурге перенесена на 2019 год

Власти признали, что город еще не готов к внедрению новой маршрутной схемы.

Источник: РИА "Новости"

Внедрение новой маршрутной схемы в Екатеринбурге перенесли на 2019 год, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Данное решение озвучил глава администрации столицы Урала Александр Якоб сегодня, 7 февраля. По словам чиновника, для успешного старта проекта необходим еще целый ряд подготовительных мероприятий. Нынешняя схема будет доработана с учетом замечаний и предложений горожан и экспертов. На ее доработку специалистам и чиновникам понадобится еще около года. Сначала планируется подготовить всю транспортную инфраструктуру, включая выделенные полосы со средствами видеофиксации, остановки и пересадочные комплексы. Кроме того, нужно будет уделить особое внимание информированию жителей Екатеринбурга. С учетом того, что в 2018 году столица Урала будет принимать матчи ЧМ-2018, внедрение новой маршрутной схемы перенесено на 2019 год.

Напомним, что реформа на транспорте, анонсированная мэрией и разработчиками еще летом 2016 года, подвергалась резкой критике в январе 2017 года, когда стало известно о ликвидации 150 маршрутов общественного транспорта и замене всей привычной логистики. Против новой маршрутной схемы выступили эксперты, общественники, политики и пользователи соцсетей.

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