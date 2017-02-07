Крупные строительные компании не хотят заниматься капремонтом в Омске
Самое сложное в этом процессе — работа с собственниками.
Самое сложное в этом процессе — работа с собственниками.
Если с начала реализации программы капитального ремонта в регионах действовали свои принципы отбора подрядчиков, то теперь они едины в целом по России. В Омской области известны случаи, когда некоторые подрядчики заходили на дома и бросали, но сейчас, по словам специалистов, законодательная база приведена в порядок.
Александр Рудюк, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:
— Я считаю, что законодательство сегодня приведено в порядок. Реестр подрядчиков на сайте правительства есть. Видно качество отсева. Требования довольно жесткие. Проводится дополнительный отбор, если нужно.
Был период, когда наблюдалась проблема с поиском хороших кадров, когда специалисты
Александр Рудюк:
— Мы делаем хорошо и качественно. Количество звонков с жалобами действительно уменьшилось. Пять лет — срок гарантии работ. Бывает, попадаются некачественные материалы, например, шифер или желоба ломаются
Вместе с тем, хотя конкурсы на проведение работ открыты, кроме малого и среднего бизнеса, на них не заявляются.
Александр Рудюк:
— Крупные строительные компании не хотят к нам идти. Может,