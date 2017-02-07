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14:41 (мск), источник: Om1.ru

Крупные строительные компании не хотят заниматься капремонтом в Омске

Самое сложное в этом процессе — работа с собственниками.

Если с начала реализации программы капитального ремонта в регионах действовали свои принципы отбора подрядчиков, то теперь они едины в целом по России. В Омской области известны случаи, когда некоторые подрядчики заходили на дома и бросали, но сейчас, по словам специалистов, законодательная база приведена в порядок.

Александр Рудюк, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

— Я считаю, что законодательство сегодня приведено в порядок. Реестр подрядчиков на сайте правительства есть. Видно качество отсева. Требования довольно жесткие. Проводится дополнительный отбор, если нужно.

Был период, когда наблюдалась проблема с поиском хороших кадров, когда специалисты из-за отсутствия работы, ушли в другие регионы, другие профессии, поделился Рудюк. Сейчас этот пробел удалось восполнить.

Александр Рудюк:

 — Мы делаем хорошо и качественно. Количество звонков с жалобами действительно уменьшилось. Пять лет — срок гарантии работ. Бывает, попадаются некачественные материалы, например, шифер или желоба ломаются из-за наледи неубранной, тогда подрядчики ремонтируют. Работа ведется.

Вместе с тем, хотя конкурсы на проведение работ открыты, кроме малого и среднего бизнеса, на них не заявляются.

Александр Рудюк:

 — Крупные строительные компании не хотят к нам идти. Может, из-за сложности законодательства и из-за работы с собственниками, с которыми нужно все согласовывать. Контракт на ремонт крыши стоит от 400 тысяч до 2−3 млн рублей, это, конечно, не университет построить.

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