Крупные строительные компании не хотят заниматься капремонтом в Омске

Если с начала реализации программы капитального ремонта в регионах действовали свои принципы отбора подрядчиков, то теперь они едины в целом по России. В Омской области известны случаи, когда некоторые подрядчики заходили на дома и бросали, но сейчас, по словам специалистов, законодательная база приведена в порядок.

Александр Рудюк, директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

— Я считаю, что законодательство сегодня приведено в порядок. Реестр подрядчиков на сайте правительства есть. Видно качество отсева. Требования довольно жесткие. Проводится дополнительный отбор, если нужно.

Был период, когда наблюдалась проблема с поиском хороших кадров, когда специалисты из-за отсутствия работы, ушли в другие регионы, другие профессии, поделился Рудюк. Сейчас этот пробел удалось восполнить.

Александр Рудюк:

— Мы делаем хорошо и качественно. Количество звонков с жалобами действительно уменьшилось. Пять лет — срок гарантии работ. Бывает, попадаются некачественные материалы, например, шифер или желоба ломаются из-за наледи неубранной, тогда подрядчики ремонтируют. Работа ведется.

Вместе с тем, хотя конкурсы на проведение работ открыты, кроме малого и среднего бизнеса, на них не заявляются.

Александр Рудюк: