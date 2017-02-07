Госорганы Беларуси разъяснили принцип применения льготного НДС в 10% на подгузники

«До внесения в установленном порядке изменений, принимая во внимание социальную значимость включенных в перечень товаров, полагаем возможным применение с 1 января 2017 года ставки НДС в размере 10% в отношении товаров, включенных в перечень, коды товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по которым изменились», — говорится в совместном разъяснении. К таким товарам, к примеру, относятся подгузники.

Перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10% при их ввозе на территорию Беларуси и реализации на территории Беларуси, утвержден указом от 21 июня 2007 года № 287 «О налогообложении продовольственных товаров и товаров для детей». Перечень содержит краткие наименования товаров с указанием кодов товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. «В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года решения Совета Евразийской экономической комиссии изменились коды ТН ВЭД в отношении ряда товаров, включенных в перечень. В настоящее время подготовлен проект указа, предусматривающий приведение указа № 287 в соответствие с новой редакцией ТН ВЭД, с датой вступления в силу после его официального опубликования с распространением действия на отношения, возникшие с 1 января 2017 года», — пояснили специалисты.