В Украине осталось пять проблемных банков, — НБУ
В Украине остались лишь банков, которые подпадают под статус «проблемных». Об этом сегодня во время
В Украине остались лишь банков, которые подпадают под статус «проблемных». Об этом сегодня во время
«Сейчас у нас есть пять проблемных банков», — заявила Рожкова.
По ее словам, за последние 2,5 года было 13 банков, которые попадали под статус «проблемных», однако вышли из него и продолжили нормальную работу. Заместитель председателя НБУ также отметила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 банков.
Напомним, по словам Екатерины Рожковой, сейчас в Украине остается лишь два банка с непрозрачной структурой собственности.