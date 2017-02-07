В Украине осталось пять проблемных банков, — НБУ

«Сейчас у нас есть пять проблемных банков», — заявила Рожкова.

По ее словам, за последние 2,5 года было 13 банков, которые попадали под статус «проблемных», однако вышли из него и продолжили нормальную работу. Заместитель председателя НБУ также отметила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 банков.

Напомним, по словам Екатерины Рожковой, сейчас в Украине остается лишь два банка с непрозрачной структурой собственности.