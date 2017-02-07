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15:16 (мск), источник: РБК - Украина

В Украине осталось пять проблемных банков, — НБУ

В Украине остались лишь банков, которые подпадают под статус «проблемных». Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: Reuters

«Сейчас у нас есть пять проблемных банков», — заявила Рожкова.

По ее словам, за последние 2,5 года было 13 банков, которые попадали под статус «проблемных», однако вышли из него и продолжили нормальную работу. Заместитель председателя НБУ также отметила, что сейчас в процессе докапитализации находятся 30 банков.

Напомним, по словам Екатерины Рожковой, сейчас в Украине остается лишь два банка с непрозрачной структурой собственности.

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