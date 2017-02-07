Свердловская область потеряла ИННОПРОМ
В 2017 году регион впервые перестанет быть официальным организатором выставки.
В 2017 году регион впервые перестанет быть официальным организатором выставки.
Международная промышленная выставка ИННПРОМ вышла в «самостоятельное плавание», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом буквально заявил первый зам губернатора Свердловской области Алексей Орлов сегодня, 7 февраля, на заседании правительства. По его словам, в 2017 году Средний Урал впервые не является официальным организатором ИННОПРОМа, а станет лишь его участником. Это позволит на 30% сократить расходы бюджета. На выставке будет представлен стенд Свердловской области, а также проекты, которые планируется воплотить на территории региона.
Напомним, что официальным организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ, а его оператор — компания Formika. ИННОПРОМ-2017 пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главной темой выставки станет «Умное производство: глобальный подход»,