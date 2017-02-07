Порядок оплаты услуг на общедомовые нужды изменен — мэрия Уфы
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе с февраля вступил в силу новый порядок начисления за
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе с февраля вступил в силу новый порядок начисления за
Как подчеркнули в
— содержание и текущий ремонт общего имущества;.
— ХВС на ОДН;.
— ХВ на нужды ГВС на ОДН;.
— тепловая энергия ГВС на ОДН;.
— электроэнергия на ОДН.
Кроме того, изменились нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН.
Нормативы платы за электроэнергию и водоснабжение на ОДН применяют с 1 января текущего года, за водоотведение начнут применять с 1 марта.
Вся информация об изменениях размещена на платежных квитанциях за февраль. Кроме того, с ней можно ознакомиться на сайтах Госкомитета РБ по тарифам, ЕРКЦ Уфы, управляющей организации.