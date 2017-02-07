Порядок оплаты услуг на общедомовые нужды изменен — мэрия Уфы

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, по каждому виду ресурса размер платы в платежке будет отражаться отдельной строкой:

— содержание и текущий ремонт общего имущества;.

— ХВС на ОДН;.

— ХВ на нужды ГВС на ОДН;.

— тепловая энергия ГВС на ОДН;.

— электроэнергия на ОДН.

Кроме того, изменились нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН.

Нормативы платы за электроэнергию и водоснабжение на ОДН применяют с 1 января текущего года, за водоотведение начнут применять с 1 марта.

Вся информация об изменениях размещена на платежных квитанциях за февраль. Кроме того, с ней можно ознакомиться на сайтах Госкомитета РБ по тарифам, ЕРКЦ Уфы, управляющей организации.