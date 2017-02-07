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15:53 (мск), источник: Крым Press

Проезд в маршрутках Симферополя подорожает до 16 рублей

Проезд в маршрутках Симферополя может подорожать. В администрации города собираются проводить 6 марта конкурс на нерегулируемый тариф.

Речь идет о введении «плавающего» тарифа. У нерегулируемого тарифа есть верхняя планка. За проезд пассажиры будут платить максимум 16 рублей. Но только в том случае, если перевозчик сможет доказать цену и предоставить расчет, — рассказал глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Сейчас в городе действует 50 маршрутов.

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