В Красноярске забраковали омские овощи

По данным ведомства, за 2016 год лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на исследования было взято более 1,7 тыс. проб, 120 из них — овощей импортного производства. Пробы показали, что 1,5% не соответствовали требованиям микробиологической безопасности, 0,4% изобиловали паразитами, а еще 1,5% овощей насыщены нитратами.

«Не соответствовала требованиям безопасности продукция, выращенная ООО «Агропромышленный Холдинг «Огород» (Березовский район), ООО СХП «Дары Малиновки» (Сухобузимский район), ООО «Искра» (г. Зеленогорск), ООО «Сатурн» (Алтайский край), ООО «Сибагрохолдинг» (Омская область). По всем указанным фактам проведены мероприятия, направленные на недопущение оборота продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2016 году с нарушителей собрали штрафов на сумму 1,2 млн рублей.