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16:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде сносят старый терминал аэропорта

В международном аэропорту Волгоград приступили к сносу старого терминала «В».

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь аэропорта Ирина Волкова, площадь нового здания терминала внутренних линий будет равна 10 200 квадратных метров, сдача его в эксплуатацию запланирована на апрель 2018 года. При этом оно будет выполнено в едином стиле с новым терминалом «С». Впоследствии их объединят в единый аэровокзальный комплекс.

На время строительства внутреннего терминала «В» при совмещении внутренних и международных рейсов для вылета внутренних рейсов будет использоваться терминал «А». Данная схема позволит обеспечить текущее расписание в постоянном режиме без временных ограничений.

С 1 февраля пункты таможенного и пограничного контроля переехали в терминал «С». И в конце декабря 2016 года международный аэропорт Волгоград прошел проверку соответствия воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ после реконструкции, связанной с вводом в эксплуатацию нового терминала международных воздушных линий. По заключению межведомственной комиссии, пропускная способность новых воздушных ворот соответствует проектной и составляет 300 пассажиров в час.

— В настоящее время в аэропорту полным ходом идет реконструкция перрона, что является важной частью общей реконструкции аэродромного комплекса. Новый перрон позволит оптимизировать работу воздушной гавани, выведет аэропорт по характеристикам на международный уровень. На новом перроне изменится местоположение стоянок воздушных судов, а также появятся специальные стоянки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, с системой накопления и очистки реагента, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что в ходе первого этапа реконструкции аэродрома Международного аэропорта Волгоград уже были проведены работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежной дорожки, стоянки воздушных судов, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции, установлено современное светосигнальное, радиотехническое и метеооборудование. Новая ВПП протяженностью 2800 и шириной 45 метров, оснащенная по второй категории ИКАО, что позволяет принимать воздушные суда даже в сложных погодных условиях.

После окончания реконструкции перрона аэропорт Волгограда сможет повысить категорию ИКАО до третьей, что, безусловно, выведет волгоградский аэропорт на международный уровень и сделает его ключевым транспортным узлом Юга России.

Следующим этапом реконструкции предусмотрена установка трех телетрапов и объединение двух терминалов в единый аэровокзальный комплекс.

Кроме того расширяется и маршрутная сеть волгоградского аэропорта. С началом работы весенне-летнего расписания будут запущены новые регулярные направления: Ираклион и Салоники (Греция), Стамбул и Анталья (Турция), Ереван (Армения). Возобновятся рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.

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