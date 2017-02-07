В Воронежской области в 2016 году ввели рекордное количество жилья
Весной 2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода жилья могут сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.
Весной 2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода жилья могут сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.
Застройщики ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья в 2016 году, сообщила
По сравнению с 2015 годам объемы жилищного строительства в регионе увеличились на 3,9%, хотя тогда эксперты также отметили рекордное количество введенного жилья — более 1 млн квадратных метров. Весной 2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода жилья могут сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.
Как уточнили статистики, на Воронеж пришлось 66,5% от общего ввода жилья по области.