В Воронежской области в 2016 году ввели рекордное количество жилья

Застройщики ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья в 2016 году, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 7 февраля. Объем строительных работ составил 1,68 млн квадратных метров.

По сравнению с 2015 годам объемы жилищного строительства в регионе увеличились на 3,9%, хотя тогда эксперты также отметили рекордное количество введенного жилья — более 1 млн квадратных метров. Весной 2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода жилья могут сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.

Как уточнили статистики, на Воронеж пришлось 66,5% от общего ввода жилья по области.