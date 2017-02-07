Новые максимальные цены на горючее от НАРЭ

Так, литр бензина будет стоить не больше 18 леев 15 банов, что на четыре бана дороже предыдущего установленного максимума. На 13 банов вырастет цена на солярку, ее будут продавать за 15 леев 67 банов.

Компании, которые будут продавать горючее по ценам выше установленных, будут штрафовать.

Напомним, ценовой лимит НАРЭ устанавливает в зависимости от стоимости топлива на мировых рынках.